Deputada gaúcha protesta contra vinícolas que usam trabalho escravo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual no Rio Grande do Sul Laura Sito (PT-RS) alertou para a necessidade de articulações entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para combater o trabalho escravo. "O nosso símbolo não pode ficar manchado com a mão de obra escrava. Que todos envolvidos sejam responsabilizados. Chega de lucro com a escravidão!", escreveu a parlamentar no Twitter.

A parlamentar fez um vídeo em um contexto no qual a imprensa e as redes sociais repercutiam as declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel (Patriota), que sugeriu a empresas agrícolas a contratação de trabalhadores argentinos, porque os baianos "vivem na praia, tocando tambor". Em discurso na Câmara Municipal, ele fez referência aos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul em condições parecidas com a de um trabalho escravo.

Vocês lembram dos nossos vídeos nos supermercados? Estamos de volta, dessa vez para denunciar o trabalha análogo a escravidão. O nosso símbolo não pode ficar manchado com a mão de obra escrava. Que todos envolvidos sejam responsabilizados. Chega de lucro com a escravidão! pic.twitter.com/T8Jpme4HK0 — Laura Sito (@laurasito) March 1, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.