Deputado de SC teima na Câmara que "Mato Grosso do Sul fica na região Sul” (vídeo)

247 - O deputado federal Hélio Costa (Republicanos-SC) defendeu nesta quarta-feira (15) que o Estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Sul do País, e não na região Centro-Oeste.

Durante sessão na Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos na Câmara, o catarinense afirma - e insiste - que o estado pertence à região Sul.

- O Mato Grosso do Sul não fica na região Norte, Sudoeste. O Mato Grosso do Sul fica na região Sul – diz Helio Costa.

O deputado parece ser corrigido por um dos colegas, e repete:

- O Mato Grosso do Sul é da região Sul. É Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Confira o vídeo:

Senhoras e senhores, aqui uma aula de geografia do deputado federal Hélio Costa (PRB), o mais votado de Santa Catarina.pic.twitter.com/vjlxwypE8u — William De Lucca (@delucca) September 15, 2021

Em nota, o deputado admitiu o equívoco: “Fiz uma fala pensando na divisão do Banco Regional de Desenvolvimento (BRDE), que envolve 4 estados: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Acabei incluindo o Mato Grosso do Sul na Região Sul, mas na verdade pertence à região Centro-Oeste. Coisas do improviso. Acontece”, afirmou Helio Costa.





