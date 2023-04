Deputados denunciam à CVM infrações cometidas pelos administradores da Copel

Apoie o 247

247 - Um grupo composto por dez deputados da Frente Parlamentar das Estatais da Assembleia Legislativa do Paraná e quatro deputados federais apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma denúncia alegando supostas infrações cometidas pelos administradores da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Entre as seis possíveis infrações apontadas pelos parlamentares estão a imposição de sigilo a documentos de natureza pública e o descumprimento de cláusulas de anuência prévia presentes nos contratos de concessão de geração e distribuição de energia.

Também há questionamentos em relação ao balanço e demonstrativos financeiros da empresa, além de uma denúncia sobre uma suposta contratação irregular de assessorias. Os deputados afirmam que a Copel contratou um escritório de advocacia que é ligado a um familiar de uma das conselheiras da companhia.

Procurada por Guilherme Amado, do Metrópoles, a Copel emitiu a seguinte nota: "a Copel informa que a transformação da companhia em corporação, definida pelo Estado do Paraná a partir de lei aprovada na Assembleia Legislativa, ocorre em respeito a toda a legislação que rege o referido processo, o que inclui o regramento para empresas de capital aberto, com a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná".

