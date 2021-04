Desabamento de laje atinge cinco pessoas em Foz do Iguaçu

O Corpo de Bombeiros localizou uma das pessoas que está soterrada, mas quando a equipe estava pronta para fazer o resgate a estrutura começou a balançar e os trabalhos precisaram ser interrompidos. O incidente aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná edit

247 - Um desabamento de uma laje deixou soterradas cinco pessoas que trabalhavam em uma construção no bairro Jardim Festugatto, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois operários estão desaparecidos e três foram socorridos.

Segundo o portal G1, a corporação localizou uma das pessoas que está soterrada, mas quando a equipe estava pronta para fazer o resgate a estrutura começou a balançar e os trabalhos precisaram ser interrompidos.

Duas vítimas, de 48 e 50 anos, foram levadas ao hospital municipal com suspeita de fraturas nas pernas e braços.

O terceiro ferido foi levado a uma unidade de Pronto Atendimento, recebeu atendimento e teve alta.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.