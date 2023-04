Desembargador Loraci Flores é o novo relator da Lava Jato no TRF-4

Relatoria foi transferida após a decisão do desembargador Marcelo Malucelli de se afastar de tais processos edit

Danilo Vital, Conjur - O desembargador federal Loraci Flores é o novo relator dos casos envolvendo a finada "lava jato" na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A relatoria foi transferida após a decisão do desembargador Marcelo Malucelli de se afastar de tais processos.

Juiz federal desde 1993, Loraci chegou ao TRF-4 em novembro do ano passado, incluído na leva de 12 nomes escolhidos por Jair Bolsonaro para compor a corte, por causa do aumento do número de cadeiras de desembargador promovido pela Lei 14.253/2021.

Assim como Malucelli, Loraci Flores tem familiares ligados à "lava jato". Ele é irmão de Luciano Flores, delegado da Polícia Federal responsável por grampear a ex-primeira-dama Marisa Letícia em conversas pessoais que acabaram divulgadas em jornais, a despeito de a prática ser vedada.

Marcelo Malucelli, por sua vez, é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sergio Moro em um escritório de advocacia.

O afastamento de Malucelli dos casos no TRF-4 se deu por motivos que se relacionam com a "integridade física e moral" de sua família, conforme justificou o magistrado. A decisão foi tomada depois de Malucelli restabelecer a prisão preventiva de Tacla Duran, advogado que trabalhou para a Odebrecht, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter suspendido as ações penais contra ele.

