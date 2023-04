Desembargador xenófobo do Paraná será alvo de notícia-crime

Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia ingressará com ação junto ao Ministério Público do Paraná contra o desembargador por suas declarações públicas de xenofobia edit

247 - O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná Mário Helton Jorge será alvo de notícia-crime por suas declarações xenofóbicas contra outras regiões do país ao afirmar que o estado "tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste" e que também que não possui o "jogo político dos outros estados”.

O anúncio foi feito pela advogada e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Segundo a advogada, a ação será ingressada junto ao Ministério Público do Paraná.

>>> Dino aciona CNJ e MPF contra desembargador que disse que Paraná "tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste"

“Como agora as declarações criminosas não foram em gabinete, o Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia comunica que ingressará com noticia-crime junto ao MPPR em face do desembargador Mário Helton Jorge, do TJPR, por suas declarações públicas de xenofobia”, escreveu.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou pelo Twitter neste sábado (15) que acionará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério Público Federal (MPF) contra o desembargador.

Em nota da assessoria de comunicação do TJ-PR, destacou que a fala do desembargador fazia referência à “corrupção em geral”. "Não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região. No contexto da fala é feita uma crítica ao próprio estado do Paraná, que sofre com a corrupção", diz um trecho da nota, conforme a reportagem.

