Desesperados, bolsonaristas desenterram vídeo de 2018 para forjar protesto contra Lula durante sua visita a Porto Alegre

247 - Um vídeo com centenas de compartilhamentos circula nas redes sociais mostrando um protesto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Porto Alegre (RS) como se fosse atual. As imagens, no entanto, foram gravadas em 2018 quando ocorreu na capital gaúcha o julgamento do recurso do ex-mandatário contra sua a condenação arbitrária no caso do triplex no Guarujá. As informações são do portal Yahoo.

No vídeo, em frente ao prédio que aparece logo no início, está escrito "Sheraton Porto Alegre". Uma busca, então, no YouTube por "protesto Lula Porto Alegre" direcionou ao mesmo vídeo, publicado no site do Antagonista:

A publicação no canal do Antagonista foi feita em 23 de janeiro de 2018, o que foi identificado a partir da análise de seus metadados.

Em 2018, o ex-mandatário esteve em Porto Alegre para o julgamento do recurso contra a decisão que o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O julgamento teve início em 24 de janeiro de 2018 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

