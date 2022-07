Desprezado por Bolsonaro, Mourão lança campanha ao Senado

Mourão lançou sua candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul neste domingo, mesma data em que Bolsonaro oficializou sua campanha, tendo Braga Netto como vice edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik – O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), oficializou neste domingo (24) sua candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Segundo noticiado, ele vai integrar a chapa que tem Onyx Lorenzoni (PL-RS) como candidato ao governo do estado e Jair Bolsonaro (PL) como presidenciável.

Mourão foi descartado como vice por Jair Bolsonaro, que neste domingo, em evento de lançamento de sua candidatura à presidência, escalou para a vaga o ex-ministro e general Walter Braga Netto. O nome do general já vinha sendo cotado para o cargo há meses.

Mourão foi escolhido como vice de Bolsonaro em 2018, após o atual presidente sondar, sem sucesso, nomes como Janaína Paschoal e Luiz Philippe de Orleans e Bragança. Mas a relação entre os dois começou a definhar ainda em campanha. O primeiro atrito ocorreu dias após Bolsonaro sofrer o ataque com faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Segundo noticiado, quatro dias após o ataque, Mourão disse em uma coletiva para "acabar com a vitimização".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em fevereiro de 2021, Bolsonaro chamou Mourão de "palpiteiro", após o vice-presidente afirmar, em entrevista, que Bolsonaro estava para demitir o então ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meses depois, em agosto de 2021, Bolsonaro se irritou com um encontro, fora da agenda, entre Mourão e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Segundo Mourão, o encontro se deu para tratar de "temas da atualidade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos atritos com Bolsonaro, Mourão também foi alvo de vários ataques do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que acusava Mourão de conspirar para derrubar Bolsonaro.

No discurso deste domingo, no evento de lançamento da candidatura, Bolsonaro não mencionou Mourão, mas disse, ao anunciar Braga Netto como vice, que "vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE