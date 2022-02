Diante de acenos do PSD, Eduardo Leite diz que fica no PSDB e admite disputar reeleição no Rio Grande do Sul

O governador gaúcho foi apontado por Kassab como um possível candidato do PSD ao Planalto, diante do desempenho ruim do presidente do Senado nas pesquisas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após dizer várias vezes que não disputaria a reeleição, mudou de forma abrupta sua posição. Ele admitiu a possibilidade de pleitear mais quatro anos no cargo e, diante de acenos do presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que permanecerá entre os tucanos, informa a Folha de S. Paulo.

As declarações foram dadas em encontro estadual do PSDB em Porto Alegre neste sábado (12). Estava presente o presidente da sigla, Bruno Araújo. Tucanos pressionam Leite a entrar na disputa gaúcha. "Tenho essa convicção [contra a reeleição]. Mas também tenho a convicção de que não podemos permitir que o estado se perca. Não vou me omitir nesse processo eleitoral. Não sei se será como candidato, mas tenho certeza de que vou participar como uma liderança".

"Eu não serei candidato à reeleição. Mantenho essa disposição para que nos afastemos de qualquer disputa eleitoral antecipada", disse Leite em 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB e perdeu o direito de concorrer à Presidência da República. Desde então, ele foi apontado por Kassab como uma alternativa para concorrer ao Planalto pelo PSD, visto que a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), tem tido péssimo desempenho nas pesquisas. "Eu quero agradecer muito as mensagens que me são dirigidas sobre ficar, sobre não parar, sobre ir adiante. Eu quero dizer para vocês que não precisam pedir para eu ficar, porque eu jamais sairei. Não precisam me pedir para não parar, porque eu não vou parar", disse o governador, em sinalização de que ficará no PSDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE