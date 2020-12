Diante de avanço da Covid-19, SC terá toque de recolher durante madrugada

O estado de Santa Catarina terá toque de recolher durante a madrugada por 15 dias, diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus, uma vez que 15 das 16 regiões de SC estão com risco gravíssimo para a doença edit

247 - O estado de Santa Catarina terá toque de recolher durante a madrugada por 15 dias, diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus, uma vez que 15 das 16 regiões de SC estão com risco gravíssimo para a doença.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 2, após uma reunião virtual entre o governo e representantes dos maiores municípios. O decreto deve ser publicado em até 48 horas no Diário Oficial do Estado.

Com isso, os estabelecimentos comerciais deverão fechar as portas até as 23h e podem atender os clientes que já se encontram nos locais até a meia-noite. O transporte coletivo terá capacidade máxima de até 70% da lotação. O uso da máscara será obrigatório em todos os lugares, exceto em espaços domiciliares.

O governador Carlos Moisés (PSL) anunciou que as medidas “têm a intenção de mostrar para a sociedade que estamos em um momento de agravamento do risco. Tomamos a decisão com base em um amplo diálogo com os prefeitos".

As medidas de isolamento social adotadas parcialmente pelo governador foram motivo do ataque do governo Jair Bolsonaro a Moisés, que foi pressionado pela base bolsonarista em Santa Catarina e acabou sofrendo processo de impeachment, que foi revertido.

