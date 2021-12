Dilma se solidariza com vereadores negros de Porto Alegre ameaçados de morte

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) publicou nota em defesa dos vereadores da bancada negra da Câmara de Porto Alegre (RS) que foram ameaçados de morte por um homem que anunciou que vai comprar uma arma para matar os parlamentares. “O Brasil não pode aceitar mais este tipo de ameaça de violência racista”, diz Dilma.

“O Brasil não pode mais admitir o racismo estrutural que, depois de quase 350 anos de regime escravocrata, ainda hoje aceita como natural o pior tipo de violência que se pode cometer contra um ser humano. As autoridades não têm mais o direito de tratar este tipo de ação como natural. Cadeia para os racistas!”, destacou.

Leia a nota da bancada negra sobre o caso:

“As vereadoras Karen Santos (PSOL) e Daiana Santos (PCdoB), da bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foram ameaçadas de morte em um email enviado esta semana aos cinco integrantes da bancada. O email é supostamente assinado por um homem branco que moraria no Rio de Janeiro. Ele diz que vai “comprar uma pistola 9 mm no Morro do Engenho e uma passagem só de ida para Porto Alegre”, onde mataria, na própria Câmara Municipal, as duas vereadoras e quem mais estivesse com elas.

“Na manhã desta terça-feira (7), Karen Santos, Daiana Santos, a vereadora Laura Sito (PT) e o vereador Matheus Gomes (PSOL) estiveram na delegacia de crimes cibernéticos de Porto Alegre para denunciar as ameaças de morte recebidas. As vereadoras afirmaram que não irão silenciar “frente a crimes de ódio que tentam cercear nossa atividade política”.

“Queremos providências das instituições na identificação e punição desses autores”, acrescentaram.

“O vereador Matheus Gomes assinalou que as ameaças de morte e ataques racistas com uso das expressões “aberrações”, “símios” e “macacas fedorentas” são nomenclaturas já usadas contra Talí ria Petrone, Manuela D’Ávila, Duda Salabert e Carol Dartora e muitas outras. Não irão nos intimidar e nem impedir nosso exercício parlamentar. À Polícia Civil pedimos celeridade na investigação e punição aos responsáveis! Ao movimento social negro e popular, aumentemos o nosso alerta e cuidados, é hora de auto-organização e autodefesa contra o fascismo!”, disse o parlamentar em sua conta no Twitter.”

