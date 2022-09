Disparo de mensagens golpistas por sistema de governo vira alvo de investigação no Paraná

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa entrará com representação urgente no Ministério Público exigindo investigação sobre o envio de mensagens com teor golpista e anti-democrático a partir de um número de telefone usado pelo governo do Paraná, informa a Folha de S. Paulo .

A reportagem da Folha também afirma que o governo paranaense diz que o caso está sob investigação. "O Governo do Estado do Paraná repudia qualquer tentativa de uso político ou manifestação antidemocrática e determinou à Celepar apuração célere junto a seus parceiros para responsabilização desse fato lamentável. O fato ocorreu a partir de uma empresa terceirizada e ela já foi notificada pela Celepar", diz nota do governo Ratinho Júnior (PSD), aliado de Jair Bolsonaro (PL).

A mensagem golpista enviada na madrugada de hoje era a seguinte: “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senao, vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!! (SIC)”.

Uma das linhas de investigação alega que o envio das mensagens pode estar relacionado a um ataque hacker contra uma empresa terceirizada, como informa a nota do governo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.