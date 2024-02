Dono de oficina e funcionário são indiciados por mortes de jovens em BMW

Duas pessoas responderão por quatro homicídios culposos. As quatro vítimas foram encontradas mortas dentro de um carro no município de Balneário Comboriú edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais civis indiciaram o dono de uma oficina e um funcionário pela morte de quatro jovens encontrados desacordados em uma BMW no município de Balneário Comboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

As vítimas morreram por asfixia após inalarem monóxido de carbono, segundo laudo pericial. Os indiciados tem 35 anos e 48 anos, respectivamente. Os dois responderão por quatro homicídios culposos, quando não há a intenção de matar.

continua após o anúncio

O caso foi registrado no dia 1º de janeiro deste ano. De acordo com as investigações, o gás tóxico foi levado para dentro do carro por causa de uma falha mecânica decorrente da customização do veículo em uma oficina de Goiás. O estabelecimento estava localizado em Aparecida de Goiânia/GO.

As vítimas foram Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, e Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

continua após o anúncio

Da esq. para a dir: Gustavo Pereira Silveira Elias, Karla Aparecida, Tiago de Lima Ribeiro e Nicolas Kovaleski. Foto: Reprodução

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: