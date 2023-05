"E Bolsonaro?", questiona Gleisi após áudios golpistas de Elcio Franco

'Estavam orquestrando tudo pra viabilizar o desejo do chefe', afirmou a presidente do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta segunda-feira (8) que Jair Bolsonaro (PL) precisa ser punido por tentativas de golpe.

"Ajudante de ordens, coronel sob comando da Casa Civil, amigo de Bolsonaro, GSI do Bolsonaro, homens de dentro do Planalto, senador… era muita gente pensando em golpe. E Bolsonaro? Alguém acredita que foi o inocente útil? Ah! Fala sério! Eles estavam orquestrando tudo pra viabilizar o desejo do chefe. E agora as provas estão nas mãos do Supremo", escreveu a parlamentar no Twitter.

Pelo menos dois aliados de Bolsonaro - o coronel do Exército Elcio Franco e major Ailton Barros - participaram de um plano de um golpe.

A parlamentar do PT afirmou que os dois militares demonstraram "total escárnio com a democracia".

