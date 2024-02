"É urgente uma investigação séria do caso!", defende Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, manifestou a sua indignação nas redes sociais do caso do motoboy negro que foi ferido por um homem branco com uma faca, chamou a polícia e acabou preso, neste sábado (17), em Porto Alegre.

"Revoltante os vídeos da abordagem em Porto Alegre que acabou com a vítima de uma tentativa de homicídio presa e o acusado rindo. Um homem negro tem sua vida ameaçada e acaba detido, inaceitável", escreveu o ministro.

"É urgente uma investigação séria do caso!", defendeu.

A vítima identificada como Éverton Guandeli da Silva, 40 anos. O homem branco teria se incomodado com a aglomeração de motoboys na frente do prédio onde reside.

O homem apontado como agressor acabou detido após cidadãos que presenciaram a cena protestarem e apontarem o crime de racismo na atuação dos policiais, que tinham prendido Éverton. Ambos foram levados para a delegacia e liberados em seguida.

