Eduardo Leite alfineta Doria: "não participar de debate é coisa de Bolsonaro"

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse neste domingo (17/10) que “levantar suspeitas sobre o modelo de votação e não participar de debate é coisa de Bolsonaro”. A fala refere-se à decisão do governador de São Paulo, João Doria, de desistir de participar de debate entre os políticos que vão disputar as prévias para candidato do PSDB à Presidência da República em 2022.

“Eu lamentei a decisão do governador de São Paulo de não participar do debate. Não apresentou quais eram as razões, reclamou do formato, mas não disse o que o incomodava. E, claro, levantar suspeitas sobre o modelo de votação e não participar de debate é coisa de Bolsonaro. Espero que Bolsodoria não esteja voltando aí. Que bom que ele desfez este caminho e está se apresentando para o debate”, assinalou Leite.

Doria voltou atrás e informou que vai marcar presença no evento, que será realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico na terça-feira (19/10), no Rio de Janeiro. Ao comunicar, inicialmente, que não participaria do debate, o governador de São Paulo disse que tinha divergências com o formato e também levantou suspeitas sobre o sistema de votação das prévias do PSDB, em 21 de novembro.

