Eduardo Leite anuncia no PSDB que será candidato nas prévias presidenciais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já articula sua candidatura em Brasília edit

Por Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles- O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve nesta quarta-feira em Brasília e conversou com boa parte dos deputados tucanos, em conversas em grupo e privadas.

Em todas elas foi direto: será candidato nas prévias do partido para definir quem será o nome tucano para disputar o Palácio do Planalto.

Leite está numa batalha agora para que o PSDB, ao definir as regras das prévias, dê pesos diferentes aos colégios eleitorais de cada estado.

