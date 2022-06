Eduardo Leite anuncia que irá disputar o governo do Rio Grande do Sul

"Essa é uma decisão coletiva do meu partido, mas sobretudo uma decisão tomada ao lado e junto com o governador Ranolfo [Vieira]", disse o ex-governador edit

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite oficializou nesta segunda-feira (13) que irá disputar a corrida eleitoral pela chefia do Executivo gaúcho pelo PSDB. A decisão abre caminho para que o senador Tasso Jereissati (PSDB) seja o vice na chapa presidencial encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB).

"Comunico hoje, aos gaúchos e gaúchas, que eu sou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul”, disse Leite. "Com muita humildade, eu aceito novamente o desafio de liderar o projeto", completou. Ainda segundo ele, a decisão de disputar o governo do Rio Grande do Sul foi tomada de forma conjunta.

“Essa é uma decisão coletiva do meu partido, mas sobretudo uma decisão tomada ao lado e junto com o governador Ranolfo [Vieira]. Assim como foram todas as decisões que nós tomamos em quatro anos do nosso governo”, assegurou.

"Adversários com posições populistas me fizeram entender que eu deveria colocar o coletivo na frente do individual e que era preciso ouvir mais vozes e não somente a minha própria voz", justificou o tucano.

