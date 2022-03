Eduardo Leite diz a tucanos que vai ficar no PSDB

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comunicou a lideranças tucanas que permanecerá no PSDB. O aviso foi dado em conversas ao longo dessa terça-feira (22/3) e quarta-feira (23/3).

Segundo apurou a coluna, Leite confirmou sua permanência no partido a nomes como o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e ao deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

“Ele informou que se convenceu a ficar. Acho que não terá rachaduras. Se mudar alguma coisa, vai ser uma surpresa”, afirmou à coluna sob reserva uma importante liderança tucana que conversou com o governador gaúcho.

