Eduardo Leite diz que determinou investigação sobre prisão de homem negro pela Brigada Militar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (MDB), determinou abertura de sindicância para investigar o caso do homem negro que foi vítima de tentativa de homicídio, mas ao ser chamada, a Brigada Militar prendee a vítima e não o agressor.

"Sobre a prisão de um homem negro que seria vítima de tentativa de homicídio em POA, determinamos via Corregedoria da @brigadamilitar_ a abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade", escreveu.

continua após o anúncio

"Renovo minha absoluta confiança na @brigadamilitar_ e nos homens e mulheres que compõem nossas forças de segurança. Inclusive, em respeito aos dedicados profissionais que as integram, é que a apuração da conduta será célere e rigorosa", acrescentou.

A manifestação do governador acontece depois de um vídeo viralizar nas redes sociais neste sábado (17) em que um homem negro foi vítima de tentativa de homicídio, mas a Brigada Militar decidiu prender a vítima, e não o agressor, apesar dos apelos ds testemunhas e populares que estavam non local.

continua após o anúncio

A vítima foi algemada e colocada em camburão. O agressor, um homem branco, pôde deixar o local, sem ser fichado ou penalizado pela ameaça.



continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: