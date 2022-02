Eduardo Leite é dado como certo no PSD

Apoie o 247

247 - Tucanos deram como certa a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao PSD, com o objetivo de concorrer à Presidência da República. A expectativa é a de que o anúncio possa ser feito nas próximas semanas. A informação foi publicada nesta sexta-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e Leite estiveram reunidos na segunda-feira (14), em São Paulo, quando o dirigente pessedista fez a proposta.

A movimentação de Leite no PSD depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a quem Kassab convidou para ser presidenciável, mas o parlamentar não decidiu se disputará ou não o Palácio do Planalto.

Kassab já afirmou que o governador gaúcho tem o perfil de um candidato à presidência da República. "Ele tem condições, tem pré-requisitos para ser candidato, é jovem, é respeitado, já mostrou que tem vontade de ser presidente da República", afirmou.

"Já mostrou que tem aliança com o PSD em seu estado, no Rio Grande do Sul. Também atende a uma expectativa do nosso partido de que o nosso presidente tenha independência em relação a esse governo", acrescentou.

