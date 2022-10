Eduardo Leite é eleito para o governo do Rio Grande do Sul

Com pouco menos de 10% das urnas a serem apuradas, Eduardo Leite registrava 57,12% dos votos válidos, contra 42,88% do bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) edit

247 - Com cerca de 90% das urnas apuradas, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) está matematicamente reeleito para o cargo.Com pouco menos de 10% das urnas a serem apuradas, Leite registrava 57,12% dos votos válidos, contra 42,88% do bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL).

No primeiro turno, Lorenzoni obteve 37,50% dos votos válidos, contra 26,81% de Eduardo Leite.

