Eduardo Leite formaliza entrega de Companhia de Gás gaúcha à iniciativa privada

Brasil de Fato - Após privatizar a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) em 2021, o governador Eduardo Leite (PSDB) repassou oficialmente o controle da empresa para a Compass Gás & Energia, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (3), no Palácio Piratini. O leilão, realizado em outubro, foi arrematado sem concorrência, com uma oferta de R$ 927,8 milhões.

Fundada em 1993, a Sulgás é responsável pela comercialização e distribuição de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul desde o ano de 2000, após a conclusão do gasoduto Bolívia–Brasil. Atualmente, distribui, em média, 2,27 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente a mais de 68 mil clientes.

A Sulgás era superavitária, motivo que gerou fortes críticas da oposição contra sua privatização. Lucrou R$ 79,4 milhões em 2020 e ainda investiu R$ 41,5 milhões. Na época do leilão, o deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) considerou a venda uma “vergonha nacional”.

Empresa de economia mista até então, tinha como acionista o governo estadual, com 51% das ações (parcela vendida), e a Petrobras Gás S.A (Gaspetro), com 49%. A Compass, fundada pelo Grupo Cosan em 2020, também tem participação na Gaspetro. O grupo é responsável pela gestão da Comgás, de São Paulo, a maior distribuidora de gás encanado do país.

Durante a assinatura do contrato de transferência do controle, Leite afirmou que a venda da Sulgás está viabilizando investimentos no estado. Disse ainda que a gestão do setor privado aumenta a capacidade de investimento e dá mais agilidade na tomada de decisões, “já que uma empresa estatal precisa cumprir uma série de ritos burocráticos que inevitavelmente impactam na qualidade dos serviços e na capacidade de acoplar novas tecnologias.”

Segundo afirma o governo estadual, o plano de investimentos para a companhia é de cerca de R$ 300 milhões nos próximos cinco anos, com possibilidade de ampliação a partir de novas soluções para o suprimento de gás.

