Eduardo Leite reafirma voto em Bolsonaro e volta a atacar o PT

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Fórum - Embora tente se descolar da figura de Jair Bolsonaro, visando uma eventual candidatura à presidência em 2022, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), voltou a afirmar que votou no atual presidente em 2018.

Além disso, o tucano atacou novamente o PT. Para tentar explicar o inexplicável, ele afirmou que optou por Bolsonaro no segundo turno porque “do outro lado, não tinha um exemplo de democracia também”, disse, em referência ao PT, que disputava a eleição com Fernando Haddad como candidato em 2018.

“A gente tinha acabado de passar por escândalos gravíssimos, com desvios de milhões de reais. E, além disso, uma agenda econômica que levou o país a dois anos de recessão nunca antes visto na história desse país”, afirmou Leite, em entrevista ao podcast Derrete Cast, apresentado por Guto Zacarias e Renato Battista, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE