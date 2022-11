Eduardo Leite será presidente do PSDB em 2023

Governador do Rio Grande do Sul recebeu o convite e respondeu na noite desta terça-feira edit

247 - Governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite será o novo presidente do PSDB, informa a Folha de S. Paulo.

Leite foi convidado e respondeu na noite desta terça-feira (29). Ele assumirá o comando da legenda nos primeiros meses de 2023.

Na próxima quarta-feira (7), em Brasília, Leite se reunirá com o atual presidente tucano, Bruno Araújo, para acertar os detalhes.

