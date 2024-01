Eduardo Leite sobre ato do 8/1: 'não estou em Brasília pelo governo, mas em defesa do Estado Democrático de Direito'

Apoie o 247

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu nesta segunda-feira (8) que a participação dele no ato em alusão ao marco de um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 não representa um sinal de apoio ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e sim uma defesa ao Estado Democrático de Direito.

"Não importa se é de esquerda, direita. Não estou aqui (em Brasília) pelo governo Lula, com conotação político-eleitoral. O Estado Democrático de Direito sofreu um ataque no Brasil, uma tentativa de golpe", disse o chefe do Executivo gaúcho durante entrevista a jornalistas em Brasília (DF).

O tucano chegou ao Congresso Nacional por volta das 14h50, para a solenidade no Senado. Leite foi o único governador de um estado do Sul que confirmou presença no evento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou a eleição de 2022 com 50,20% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,10% de Jair Bolsonaro (PL). Na região Sul, o ex-mandatário venceu o petista por 61,84% a 38,16%.

Mesmo após a vitória de Lula, bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, na capital federal, no dia 8 de janeiro de 2023, quando fizeram atos golpistas, num protesto contra a eleição do petista.

Nesta segunda (8), lideranças políticas e do Poder Judiciário participaram de um evento com o objetivo de alertar para a importância de se preservar a democracia e punir os envolvidos nas manifestações terroristas. Nomes como o presidente Lula (PT), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se pronunciaram na solenidade.

