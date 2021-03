Eduardo Leite vira alvo de bolsonaristas por medidas de combate à Covid-19

Dentre as medidas restritivas adotas pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está a proibição da comercialização de itens não essenciais em supermercados e outros estabelecimentos edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), entrou na alça de mira de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais após anunciar uma série de medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 no Estado. A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Entre as medidas restritivas adotas pelo governo estadual, está a proibição da venda de itens considerados não essenciais em supermercados e outros estabelecimentos autorizados a permanecerem funcionando durante o período determinado.

Segundo o decreto, os somente os “bens relacionados à alimentação, à saúde e à higiene da população” são considerados essenciais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou o Twitter para dizer que o governador é um exterminador de empregos” e afirmar que não “há nada ruim que não possa piorar”. O vereador Calos Bolsonaro (Republicanos-RJ), também usou as redes sociais para dizer que quem decide sobre o que é ou não essencial no mercado “só pode estar com sérios problemas”.

Já o secretário de Comunicação Institucional do governo federal, Felipe Pedri, disse que a “pretensão de destruir a dignidade” dos gaúchos “jamais será esquecida”. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, atualmente diretor do Banco Mundial, usou o Twitter para afirmar que a “liberdade não se compra no supermercado”, mas se “conquista nas ruas”.

