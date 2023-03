Eliseu Padilha foi também um dos principais articuladores da compra da emenda da reeleição para FHC

Apoie o 247

247 – O ex-ministro Eliseu Padilha, que faleceu aos 77 anos , foi um dos principais articuladores políticos do governo Fernando Henrique Cardoso e teve um papel importante na negociação da emenda constitucional que permitiu a reeleição do então presidente.

A emenda constitucional que permitiu a reeleição de FHC foi aprovada em fevereiro de 1997 pelo Congresso Nacional, em meio a uma forte crise política e econômica no país. Para conseguir a aprovação da emenda, o governo FHC lançou mão de diversas estratégias políticas, incluindo a liberação de recursos para projetos de interesse de parlamentares e partidos políticos.

Eliseu Padilha, que na época era deputado federal e líder do Partido Progressista Brasileiro (PPB) na Câmara dos Deputados, foi um dos principais articuladores da negociação para a aprovação da emenda constitucional. Ele teria sido responsável por negociar com outros líderes partidários e parlamentares em troca de benefícios políticos, como cargos no governo e liberação de recursos para projetos em suas bases eleitorais.

Após a aprovação da emenda, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente em 1998, com ampla vantagem sobre os demais candidatos. A compra de votos para a aprovação da emenda constitucional e para a campanha de reeleição de FHC foi investigada pela CPI do Congresso Nacional em 1999 e posteriormente pela Procuradoria-Geral da República, mas Eliseu Padilha nunca foi condenado por esses crimes.

