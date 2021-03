Em dez dias, Rio Grande do Sul quase dobra mortes diárias por Covid e bate recorde: 331

Apenas nos primeiros 13 dias do mês, foram registradas 2.494 mortes no estado — mais um recorde edit

247 - O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (13) o maior balanço diário de mortes causadas pela covid-19, com 331 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.

O número de hoje é quase o dobro do registrado há dez dias, em 3 de março, quando foram registradas 180 novas mortes por Covid-19. O recorde anterior era de 276 mortes, registrado na última quinta-feira (11).

Apenas nos primeiros 13 dias do mês, foram registradas 2.494 mortes no estado — mais um recorde. Até esta sexta, o mês mais letal da pandemia tinha sido dezembro, com 2.059 mortes.

