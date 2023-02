Em Praia Brava, SC, incêndio destrói boate referência mundial em música eletrônica (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um incêndio atinge na manhã desta quarta-feira (22) o beach club Warung, na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, não há feridos. Uma fumaça saindo do local pode ser vista quilômetros de distância. As informações são do portal G1.

As chamas teriam iniciado por volta das 10h. Logo em seguida os socorristas foram acionados e chegaram no local. Ainda de acordo com os bombeiros de Itajaí, mais equipes estão em deslocamento para combater o incêndio.

Segundo o site do beach club, o espaço funciona desde 2002 e é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. O local tem cerca de dois mil metros quadrados.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.