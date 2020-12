Em Santa Catarina, praias deverão ter máscara obrigatória e distanciamento entre guarda-sóis

Governo catarinense considera inevitável liberar uso das praias, apesar do aumento de casos do novo coronavírus edit

247 - Mesmo com o aumento de casos do novo coronavírus no Brasil, as praias de Santa Catarina deverão estar liberadas neste final de ano, apesar de vigorar um decreto estadual que proíbe a permanência.

Segundo a jornalista Dagmara Saputz, do site NSC Total, o trabalho agora é para estabelecer as regras, que deverão incluir a obrigatoriedade do uso da máscara, e distanciamento entre os guarda-sóis.

"Meu posicionamento é que a gente possa ter medidas de segurança, mas não restrições, afirmou o prefeito de Bombinhas, Paulo Dallago Muller, o Paulinho (DEM).

A expectativa é que o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) delibere sobre o regramento das praias durante a reunião de terça-feira (15), e que a partir daí a publicação ocorra a qualquer momento.

