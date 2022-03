Em tom de eleição, Leite se compara a Macron e a Zelensky (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após anunciar na segunda-feira (28) que renunciará ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) publicou um vídeo nas redes sociais em que se compara a líderes mundiais considerados jovens, como os presidentes Emmanuel Macron (França) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia).

"O mundo vive hoje, com Macron na França, Trudeau no Canadá, Jacinda Ardern na Nova Zelândia, com Zelensky na Ucrânia e tantos outros líderes, uma mudança geracional na política", disse Leite. "É esse novo olhar que quero ajudar o meu partido a levar para o meu país".

Com 37 anos, o tucano é mais novo que todos os citados. O francês e o ucraniano têm 44 anos, a neozelandesa tem 41, e o canadense tem 50.

Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB. Chegou a ser sondado por outros partidos, mas ficou na sigla tucana.

Os defensores de Leite argumentam que o paulista ainda não conseguiu decolar nas pesquisas.

A pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (30), apontou Leite com 1% dos votos e Doria, com 3%.

Vamos construir juntos, no Brasil, a mudança geracional que está acontecendo na política ao redor do mundo. Uma nova visão e uma nova agenda, com foco na construção das soluções e não na destruição de adversários. pic.twitter.com/NSWzNIgMWp March 29, 2022

