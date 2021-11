Em visita ao Paraná, Bolsonaro promete aumentar vagas em concursos da PF e PRF

Bolsonaro teria prometido maior número de vagas em torno de tema que, no ano passado, foi motivo de polêmica entre o Executivo e Ministério da Economia por questões de orçamento. edit

247 com Sputnik - Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (8), durante visita ao Paraná, que vai ampliar vagas de policiais rodoviários federais e policiais federais em concursos públicos. "Se depender de um decreto policial, eu assino", afirmou o presidente, ressaltando não estar fazendo favor, segundo a mídia.

Em julho deste ano, Bolsonaro divulgou que lançaria o Programa Habite Seguro, uma linha de crédito imobiliário com subsídio de R$ 100 milhões destinada aos agentes de segurança pública, conforme noticiado.

O programa, agora implementado, abarcará policiais civis, militares, federais e rodoviários, além de bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais, que terão subvenção financeira concedida pelo governo federal e condições diferenciadas de crédito imobiliário para aquisição da casa própria, segundo a Agência Brasil.

Medidas envolvendo agentes públicos ligados à segurança seriam manobras do presidente para agradar o setor, uma vez que tem bastante apoio da classe e mira, com essas estratégias, na reeleição do ano que vem.

