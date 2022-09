Empresa de bolsonarista obriga funcionários a usar camisa pró-governo

Apoie o 247

“Empregados da Transportes Bertolini, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foram obrigados a vestir camisetas verde-amarelas com a inscrição ‘Meu partido é o Brasil’. Além disso, segundo relatos feitos à coluna sob a condição de anonimato, os funcionários foram instados a postar fotos nas redes sociais com a blusa”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Fundador e sócio administrador da empresa, Irani Bertolini já participou de eventos ao lado de Jair Bolsonaro e é simpático ao presidente. Irani integra a diretoria da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, que concedeu uma medalha de ‘mérito do transporte’ para Bolsonaro em 2021. Em dezembro, a entidade recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro na sede da associação”, acrescenta.

