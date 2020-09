Empresária branca é acusada de apropriação e viraliza na internet ao se dizer negra (vídeo)

Proprietária de uma loja de roupas em Santa Catarina, Giovanna Nunes está sendo acusada nas redes sociais de apropriação cultural. Uma loja da estudante vende roupas com elementos da cultura negra. A jovem é branca e utiliza majoritariamente modelos brancas para expor suas roupas edit

"Proprietária de uma loja de roupas em Santa Catarina, Giovanna Nunes está sendo acusada nas redes sociais de apropriação cultural. A loja da estudante de Educação Física, a Mon Amour Boutique, vende roupas que carregam diversos elementos da cultura negra, inclusive estampas sobre as artistas negras Beyoncé e Rihanna. Mas Giovanna é branca e utiliza majoritariamente modelos brancas para expor suas roupas.

"A Mon Amour Boutique é uma empresa de pessoas pretas. A minha mãe é preta, ela é uma das donas da loja. O meu padrasto é preto, meu irmão é preto, eu me entendo como preta. Eu vou sempre me apropriar da cultura negra, porque é o que a gente vive, é que a gente é. E eu posso vender isso com propriedade", disse ela.

