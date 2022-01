Empresário admite ter contratado carros de som com mensagem antivacina

Elácio Hugendobler, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, recebeu apoio do deputado federal Bibo Nunes; veículos foram apreendidos edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O empresário bolsonarista Elácio Hugendobler admitiu em vídeo nas redes sociais ter contratado dois carros de som que reproduziram mensagens antivacinas em Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Um vídeo publicado no Facebook do deputado federal Bibo Nunes (PSL/RS) sugere que o parlamentar teria apoiado a ação. Na gravação, o empresário aparece ao lado do parlamentar e diz que “apenas orientou que fosse lida publicamente a bula das vacinas”. A conta do Instagram de Elácio está fora do ar.

“Eu apenas orientei que fosse lida para o público o que está na bula das vacinas. A fabricante da vacina não se responsabiliza pelos resultados. Então, a responsabilidade cai sobre os pais. Os pais têm o direito de decidir se vão vacinar os filhos ou não. Temos o direito à liberdade”, disse Hugendobler.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assista:

PUBLICIDADE