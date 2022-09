Empresário bolsonarista que atirou em foto de Lula já jogou ovos em caravana do PT

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani, investigado pela Polícia Federal (PF) por praticar tiro ao alvo em uma imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atirou ovos contra a caravana do PT, em 2018.

O caso é citado em uma ação movida por Crestani contra Lula e o deputado federal Paulo Pimenta (PT) alegando que foi ofendido após jogar ovos nos políticos. A ação foi julgada improcedente pela Justiça de Santa Catarina. As informações são do UOL.

Em março de 2018, Lula e Pimenta participaram de uma caravana do PT em Santa Catarina. Na chegada a São Miguel do Oeste, o grupo foi recebido com "arremesso de objetos, ovos e até pedras, contra o ônibus que os trazia”, diz trecho da ação.

À época, o deputado Pimenta, durante o discurso, teria atribuído os ataques a Crestani e outros empresários no local, que são do município Palma Sola. Lula, segundo o processo, não falou diretamente a Crestani, mas chamou os responsáveis pelos atos de "canalhas".

O empresário confessou que arremessou ovos contra a caravana, alegando que não teve o "intuito de ferir alguém, mas de demonstrar a indignação com o maior esquema de corrupção já visto no universo'', diz o documento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.