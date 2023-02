Empresário cobra explicações de Deltan Dallagnol na Justiça

Sem provas, o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou que os governos do PT beneficiaram o empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp e dono da operadora QSaúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp e dono da operadora QSaúde, foi ao Judiciário para que o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). O caso está na 8ª Vara Criminal de Curitiba. A informação foi publicada nesta terça-feira (21) pela coluna de Ancelmo Gois.

A iniciativa do empresário foi consequência de um vídeo postado no YouTube em que o ex-procurador afirmou sem provas que os governos do PT beneficiaram Seripieri Filho.

"Grandes empresários conseguem benefícios governamentais e garantem o seu crescimento em prejuízo dos concorrentes, e da inovação, da eficiência econômica e todos perdem com isso, a política, a economia, especialmente nós brasileiros", disse o parlamentar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.