Empresários de Curitiba fazem abaixo-assinado por lockdown

247, com informações do Portal Paraná - Representantes do movimento Fechados pela Vida, que reúne pequenos empresários do ramo da gastronomia e do entretenimento, entregaram nesta quinta-feira (25), um abaixo-assinado a Prefeitura de Curitiba, ao Governo do Paraná e ao Ministério Público com mais de 15 mil assinaturas que pede a adoção do lockdown em Curitiba.

O movimento pede que sejam adotadas medidas mais amplas e efetivas para conter a pandemia do coronavírus.

O movimento reforça que os empresários precisam de apoio para não falir e propõe a criação de um plano econômico para dar suporte ao setor.

“Gostaríamos de continuar fechados, mas não temos mais condições de segurar as contas. Acreditamos que economia e saúde são fundamentais e devem andar lado a lado, salvando vidas e salvando empregos”, afirmou Janaína Santos, proprietária de um bar e uma das organizadoras do movimento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.