Entidades acionam Justiça para que vereador gaúcho pague R$ 1 milhão por discurso xenófobo contra baianos

247 - Quatro entidades ligadas ao movimento negro e à defesa dos direitos humano ingressarm com um pedido de indenização de R$ 1 milhão contra o vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul (RS), em função dos ataques xenofóbos feitos por ele no plenário da Câmara Municipal, no final de fevereiro, que tiveram os nordestinos como alvo. As entidades pedem, ainda, que Fantinel se retrate publicamente e participe de um curso sobre dignidade humana, igualdade e combate à discriminação.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “a ação tem como signatárias a Educafro, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, a Associação Cultural Sawabona Shikoba e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Elas afirmam que Fantinel ‘externalizou discursos de ódio, de cunho racista, especificamente contra a população oriunda das regiões Norte e Nordeste’”.

No discurso proferido no plenário da Câmara de Vereadores, Fantinel criticou os mais de 200 trabalahores encontrados em situação análoga à escravidão - em sua maioria baianos - e que trabalhavam em vinícolas gaúchas e sugeriu que as empresas da região contratassem trabalhadores argentinos.

“Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição, deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente", disse Fantinel na ocasião.

"Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam", complementou.

Sandor Fantinel foi expulso do Patriotas e é investigado pelo crime de racismo pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele também responde a um processo de cassação na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em função do discurso xenófobo.

