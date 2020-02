Entregadores de aplicativo fecham avenida em Londrina por melhores condições de trabalho

Portal Forum - Dezenas de entregadores de aplicativos como Uber, iFood e Rappi fecharam a avenida Higienópolis, em Londrina (PR), na tarde desta terça-feira (4), em protesto por melhores condições de trabalho e de remuneração. Uma das principais queixas do entregadores é com relação a baixa taxa por quilometragem em Londrina.

Atualmente, o valor por quilômetro na cidade está em torno de R$ 0,80, mas o ideal seria R$ 1,50/km, de acordo com os trabalhadores. Segundo Fabiano Goulart, um dos entregadores presentes no protesto, o rendimento semanal com as entregas diminuiu muito ao longo do tempo. Até o ano passado, costumava ser de até R$ 1.300 por semana. Contudo, agora não está conseguindo nem R$ 50 por dia.