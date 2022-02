'Envergonha o Brasil', diz Pimenta após Bolsonaro elogiar ditadores

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também lembrou que um dos ditadores elogiados por Jair Bolsonaro teve relatos de envolvimento com abuso sexual infantil edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou Jair Bolsonaro por ter elogiado dois ditadores, Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) e Alfredo Stroessner (1912-2006), ex-presidentes do Brasil e do Paraguai, respectivamente.

"BOLSONARO ENVERGONHA O BRASIL: Hoje, em cerimônia de posse do novo diretor de Itaipu, Bolsonaro elegiou Médici e Stroessner, dois ditadores sanguinários que cometeram as mais diversas atrocidades, o paraguaio, inclusive abuso sexual infantil. É isso que se espera de um presidente?", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro fez os elogios durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

