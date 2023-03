“Esqueceram que Roberto Requião existia”, diz Requião, que aponta abalo na relação com Lula

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) disse nesta quinta-feira (16) que não foi convidado para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de ter participado da campanha do petista.

"Eu não fui nem convidado para participar do grupo de transição, minha experiência poderia ter servido para pelo menos levantar aquele debate. Não fui nem convidado para a posse, tive que ir em Brasília e garimpar um convite com influencers. Esqueceram que Roberto Requião existia", afirmou durante entrevista ao UOL News.

"E eu faria isso tudo de novo, fiz ideologicamente. Só não posso dizer que estou contente com o que está acontecendo. Estamos cometendo um erro, precisamos ter um programa mínimo de governo", continuou.

Requião afirmou ter recebido de Lula a garantia de que o ex-governador participaria das discussões políticas junto com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). "Isso que quero. Quero do governo do Lula o compromisso de campanha que nós assumimos em comum".

