Estudante de arquitetura da UFRGS é morta a tiros durante pesquisa de campo em Porto Alegre

247 - Uma estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), identificada como Sarah Silva, foi morta a tiros na noite de terça-feira (23). Ela, com 28 anos, estaria fazendo uma atividade para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Ilha das Flores, em Porto Alegre, quando foi atingida pelos disparos. A informação foi publicada na RBS TV.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 53 anos, com antecedentes criminais por porte de arma e ameaça, também foi assassinado. Ele não teve a identidade divulgada, mas era o dono de um mercado na região e seria o principal alvo dos criminosos. As investigações apontaram que a estudante não tinha qualquer vinculação com o homem assassinado.

A estudante estaria fazendo registros fotográficos da região. O trabalho seria entregue no próximo mês. "Ela não morreu em vão", Helena Andrade Ew, colega e amiga da estudante. "Ela é vítima da violência nas periferias que vivenciamos todos os dias. E ela lutava e estudava por justiça social, inclusive o trabalho de graduação dela era sobre isso", afirmou.

