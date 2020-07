Estudo detecta coronavírus no esgoto de Florianópolis em amostra de novembro de 2019

O primeiro caso registrado do novo coronavírus no Brasil é de 26 de fevereiro, mas especialistas acreditam que o vírus já circulava no país antes disso edit

Sputnik – Um estudo das Universidades Federal de Santa Catarina (UFSC) e de Burgos, na Espanha, detectou a presença do vírus SARS-CoV-2 no esgoto de Florianópolis em novembro do ano passado.

O primeiro caso registrado do novo coronavírus no Brasil é de 26 de fevereiro, mas especialistas acreditam que o vírus já circulava no país em janeiro. Nas Américas, o primeiro contágio oficial ocorreu em 21 de janeiro, nos Estados Unidos.

A pesquisa, realizada pelo Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC em parceria com a instituição espanhola, foi publicada na segunda-feira (29) e ainda precisa ser revisada por outros especialistas. Os autores do trabalho encontraram o RNA do vírus em amostras do esgoto da capital catarinense.

O resultado significa que o coronavírus chegou ao Brasil e às Américas bem antes do que os especialistas acreditavam.

Em Santa Catarina, o primeiro caso da COVID-19 informado pelas autoridades é de 4 de março, 97 dias depois da coleta da amostra do esgoto de Florianópolis.

Vírus pode ter surgido no Brasil?

Segundo o jornal O Globo, os pesquisadores examinaram amostragens de esgoto bruto obtidas mensalmente entre 30 de outubro de 2019 e 4 de março deste ano. O novo coronavírus foi detectado a partir do dia 27 de novembro.

A autora do estudo, a virologista e professora da UFSC Gislaine Fongaro, disse ter certeza de que se trata do SARS-CoV-2. Segundo ela, o resultado não significa que o novo coronavírus surgiu no Brasil. De acordo com especialistas, a pandemia da COVID-19 teve início em dezembro do ano passado em Wuhan, na China.

A cientista acredita que se outros países fizerem estudos similares irão encontrar resultados parecidos.

"Acredito que se todos nós conseguirmos acessar esgotos retroativos, a grande maioria vai encontrar o coronavírus. Não significa que foi no Brasil o primeiro lugar em que ele apareceu. Foi um dos primeiros países que avaliou e achou", disse Fongaro, segundo publicado pelo jornal O Globo.

