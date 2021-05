Evento com temática LGBT é cancelado em SC e Mario Frias comemora decisão

247 - Uma live intitulada Roda Bixa estava prevista para acontecer neste sábado (15), mas, na véspera, a transmissão foi cancelada pela prefeitura de Itajaí, cidade de Santa Catarina. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, o evento promoveria o podcast 'Criança Viada Show', que ainda não está no ar. O projeto foi criado pelo ator e diretor Daniel Olivetto para resgatar a memória de infância de pessoas LGBT e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, pela qual recebeu R$ 10 mil via prefeitura.

A transmissão seria exibida no canal do YouTube do Ações para Reexistir, também de Olivetto.Em nota, a prefeitura de Itajaí informa que determinou a suspensão da exibição da live e que o termo “criança viada” pode confrontar o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e, por meio meio de uma notificação, informou que a live está suspensa até que sejam prestados esclarecimentos.

Olivetto afirma que interpretou a suspensão como uma espécie de intimidação da prefeitura sobre o projeto e, por isso, optou por não fazer a live neste sábado. Ele explica que a verba arrecadada para o projeto não foi suspensa e o podcast também não foi cancelado.

A reportagem ainda informa que o secretário especial de Cultura Mario Frias comemorou a decisão de Itajaí pelas redes sociais. “Parabenizo a prefeitura por reconhecer o equívoco, cancelando o edital, evitará que tomemos medidas jurídicas. Estarei sempre atento para impedir o uso da verba da cultura para outros fins, outrora ignorados pelos antigos governos.”

