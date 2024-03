Ex-assessor Filipe Martins pede cela individual em presídio de Curitiba

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ex-assessor bolsonarista preso sob a suspeita de tramar um golpe de Estado, Filipe Martins foi transferido de cela no Complexo Médico Penal de Pinhais, em Curitiba (PR), após alegar preocupações com a segurança. A administração do presídio confirmou a informação à coluna de Guilherme Amado. Ele deixou a cela que dividia com outros detentos e passou a ocupar um espaço individual.

O ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência foi alvo da Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade). Policiais federais investigam a trama para aplicar um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder.

continua após o anúncio

Martins foi acusado de elaborar a minuta do decreto golpista que Bolsonaro apresentou aos militares responsáveis pelas Forças Armadas no final de 2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: