Ex-juiz suspeito Moro compartilha post de site que celebra golpe de estado contra ex-presidente Dilma Rousseff

247 – O ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, compartilhou um post em que parabeniza o site Antagonista por sete anos de existência e que hoje apoia sua candidatura presidencial pelo Podemos. No texto, o site relembra sua primeira postagem, em que dizia que sua missão seria trabalhar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que, na verdade, foi um golpe de estado que tornou o Brasil mais pobre, mais desigual e menos respeitado no mundo. Golpe cujas condições foram criadas pelo ex-juiz, que, segundo o Dieese, destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil. Confira:

Parabéns aos jornalistas Diogo Mainardi, Mario Sabino e Claudio Dantas pelos 7 anos do @o_antagonista. Fazem um trabalho íntegro e corajoso.https://t.co/qCkoOmR9CT — Sergio Moro (@SF_Moro) January 1, 2022





