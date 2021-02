Ex-vereador do PSD é indiciado por racismo por áudio que ataca bancada negra de Porto Alegre

247 - O ex-vereador e candidato a prefeito de Porto Alegre, Valter Nagelstein (PSD) foi indiciado por racismo qualificado em uma investigação da Polícia Civil que apurou um áudio enviado por ele a um grupo de apoiadores.

Na mensagem, Nagelstein fala sobre a nova composição da Câmara, afirmando que os recém eleitos do PSol, “muitos deles jovens, negros”, não têm “nenhuma tradição política, nenhuma experiencia e têm pouquíssima qualificação formal”. As informações são do GauchaZH.

A bancada é formada por Karen Santos (PSol), Bruna Rodrigues (PCdoB), Daiana Santos (PCdoB), Laura Sito (PT) e Matheus Gomes (PSol).

“Os critérios que identificam a discriminação racial resultam da conjugação de dois fatores. A primeira é a motivação orientada pelo preconceito e a outra é a finalidade de submeter a vítima a situações de diferenciação quanto ao acesso e gozo de bens, serviços e oportunidades. Que é exatamente o que a gente vê aqui”, explicou Andrea Mattos, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância.

Nagelstein negou que sua fala tivesse cunho racista, e afirmou que a declaração foi uma análise do resultado da eleição, que elegeu pessoas com pouca qualificação formal.

“Reitero que é uma questão política. Não houve em nenhum momento intuito meu de praticar nenhum ato de racismo. Fiz uma avaliação em relação ao discurso que essa bancada faz e o resultado eleitoral e ponto. De novo, lamento a posição da delegada”, destacou Nagelstein.

A investigação teve início após uma notícia-crime ser enviada pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, que atendeu a pedidos feitos pelo Movimento Negro Unificado e outras 40 entidades.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.