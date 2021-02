Ex-vereador Valter Nagelstein é indiciado por racismo

O ex-vereador e ex-candidato à prefeitura de Porto Alegre Valter Nagelstein (PSD) disse enxergar os vereadores eleitos pelo PSOL como "jovens, negros, sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal" edit

247 - O ex-vereador e ex-candidato à prefeitura de Porto Alegre Valter Nagelstein (PSD) foi indiciado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (9), por crime de racismo. O inquérito é sobre um áudio em que ele disse enxergar os vereadores eleitos pelo PSOL como "jovens, negros, sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal". A mensagem, enviada a amigos, foi vazada após a eleição municipal de 2020.

O ex-parlamentar se tornará réu, caso o Ministério Público apresente denúncia e o Tribunal de Justiça aceite-a. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A Delegacia de Combate à Intolerância investigou o áudio, a partir de pedido feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O requerimento teve como base uma representação do Movimento Negro Unificado. Cerca de 40 entidades e organizações civis assinaram o documento.

"Para esse áudio, poderíamos trabalhar com a questão do racismo, e também com a injúria racial e discriminatória", disse a titular da delegacia, Andreia Mattos.

"A injúria se refere a práticas que atinjam a honra subjetiva da pessoa. E nesse áudio, ele não atingiu tão somente à honra dos vereadores, mas toda uma classe, uma categoria. Fica muito claro no meu ponto de vista a própria questão do racismo estrutural", acrescenta.

